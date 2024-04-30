花蓮3日發生規模7.2強震後迄今依然餘震不斷，卻有國小家長發現學校地震防災頭套不足，擔心孩子在校安全。縣府教育處表示，2年前採購2.4萬頂全面發放，去年發現後來入學新生未能取得，出現空窗，已動支第二預備金採購補足，預計下月底前發放，學校等待到貨期間可向教育處索取備品，保障學生安全。

無黨籍縣議員楊華美在臉書發文指出，接獲縣內家長陳情，國小孩子地震防災頭套數量不足，然而，花蓮位處地震如此頻繁的位置，教育處竟然沒有準備好，認為縣府防災教育不能只做半套。

教育處代理處長翁書敏說明國中小學校防災教育指出，國中是宣導利用隨手可取得的物品自我保護，考量國中生防災意識較明確，因此2021年12月採購2萬4000頂防災頭套，全面發給國小及幼兒。

不過教育處去年到國小視導防災演練時發現，1、2年級生及幼兒園沒有配發防災頭套的情形，研判與頭套屬於個人的物品，學生畢業後多半不會留下來有關，去年底為此緊急動支第二預備金採購。

翁書敏表示，教育處去年底委託宜昌國小辦理採購9000頂防災頭套，今年1月26日經縣議會臨時會通過後，1月31日決標，經學校2月16日至29日進行契約文件及製作樣稿的設定與確認，廠商3月1日開始履約，工期約90個工作天，不包括樣品打樣除錯確認等時程，預計5月29日完工並交付給各學校，6月底前驗收完成。

教育處表示，處內目前尚有備品，若各校在等待防災頭套到貨期間有需求，可前往索取，家長也可向學校提出，若各校評估確有需求，也能利用校內相關經費購置。教育處未來每年也會編列經費，盤點各校需求並採購發放，保障學生安全。