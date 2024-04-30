「2024 馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展」26日至28日在馬來西亞的玻璃市舉行，基隆市二信高中及成功國中2校共獲得5金2銀1特別獎。圖為二信高中同學說明「消防利器」作品。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

「2024 馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展」26日至28日在馬來西亞的玻璃市舉行，基隆市21位學生在二信高中電機科老師李郁輝及成功國中老師張正勤的帶領下遠征馬來西亞，最終2校共獲得5金2銀1特別獎，其中二信「消防利器」一次拿下雙獎；成功國中「科技跳繩」獲得1金，參賽作品7件全數獲獎，形同「全壘打」，為基隆爭光。

據了解，基隆本次競賽中共有7件作品參展，二信高中6件作品獲得4金、2銀、1特別獎，獲得金獎的為「火災逃生燈」、「安全有保障」、「超音波藍芽警報器」及「消防利器」，銀牌獎的為「多功能綠化發電魚缸」、「智能防災警報器」，其中「消防利器」還拿下特別獎；而成功國中的「科技跳繩」也奪得金牌獎的殊榮，讓基隆市學子的創新發明潛力站上國際舞台被看見。

二信高中表示，本次競賽受評審矚目，抱得金牌獎及特別獎的是由二信高中國中部九年級黃翊軒、廣設科一年級葉語婕及電機科一年級陳亭豪、陳彥安、洪睿辰、洪畯楷等6人研發的「消防利器」作品。

二信高中指出，同學們有感於消防人員數次身陷火場的原因與攜帶氧氣用罄有關，所以他們利用科技希望降低消防人員的救災風險。當消防員進入火場前感應RFID卡（無線射頻），感應器就會依照氧氣瓶內氧氣的用量時間倒數計時，當使用時間剩2分鐘時，會開始閃燈一次並發出警示音嗶嗶一聲，火場外指揮官即能接收警示。

而當氧氣使用量用罄時，會產生連續的閃燈及不斷的嗶嗶聲，幫助指揮官掌握仍滯留火場內待援人數可立即派員進火場搜救，一旦任務完成離開火場，再度感應RFID卡，先前的設定即可消除。

二信高中電機科主任劉兆祥表示，「坐而言、不如起而行」，參賽是給學生動手實踐想法的機會，也培養國際移動力，此次學生在歷經高雄國際發明展後，花費2個月的時間再融入AI元素修改精進，才能在馬來西亞大放異彩。

劉兆祥強調，參加國際賽負擔很重，準備過程中指導老師要利用午休及課餘時間指導學生程式除錯，二信帶隊老師李郁輝更在比賽前二周，與選手們挑燈夜戰，一邊進行作品精進、一邊訓練英語表達，好成績的背後，也都有一群老師默默奉獻的身影。

馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展是全球公認展覽，目的在展示新的研究和創新的解決方案，並促進國際間的交流與合作。透過展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，可提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。