金門地區今（30）日上午11時左右開始烏雲密布、天色昏暗，有如黑夜，不一會兒時間便開始下起傾盆大雨，民眾形容雨勢有如用倒的一般；突來的強降雨也造成部分低窪及排水不良地區出現積水狀況，金城民權路中正國小旁路段便已水淹如小河，提醒路過車輛小心行駛。

中央氣象署也已對金門地區發布大雨特報，提醒民眾因鋒面影響，易有短延時強降雨以及局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。