JAMAL MURRAY CAME UP CLUTCH AGAIN FOR THE NUGGETS 🤯 pic.twitter.com/DDqgg3C3KT — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 30, 2024

衛冕軍丹佛金塊30日在主場打關門戰，雙方勢均力敵，沒有一方領先達到兩位數，終場前3分鐘仍是平手。金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）剩餘1分鐘時投進超前三分球，湖人詹姆斯（LeBron James）兩罰追平，莫瑞又在剩餘4秒時罰球圈跳投得手，金塊終以108比106險勝，4勝1負淘汰湖人！

莫瑞轟下全場最高32分，他在G2也是以中距離壓哨球氣走湖人，中鋒約基奇（Nikola Jokic）25分20籃板9助攻，但有多達7次失誤，前鋒小波特（Michael Porter Jr.）貢獻金塊次高的26分。

湖人先發5人得分都達到兩位數，詹姆斯30分9籃板11助攻4抄截，安東尼戴維斯（Anthony Davis）17分15籃板。比賽剩餘1分鐘時，金塊莫瑞中距離出手沒進，但湖人沒有拿到防守籃板，反被戈登（Aaron Gordon）搶走傳給莫瑞，再次出手變成致命的三分球。

莫瑞本來因為小腿拉傷，賽前上場存疑，最後帶傷出陣，否則金塊可能打不贏湖人。

湖人宣告球季結束，外界好奇這是否詹姆斯的最後一舞？經紀人里奇保羅（Rich Paul）賽前告訴媒體說：「我想大家明年還會看到他，在那之後還有多久，我不知道，但我認為他也許還有兩三個球季的能量。」