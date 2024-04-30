環境部29日公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」等3項攸關未來碳費徵收的草案，但對提出自主減量計畫的「高碳洩漏風險事業」卻最高給予打2折優惠，多個環團30日發布聯合聲明批評，碳排大戶達到寬鬆的自主減量指定目標，竟能享優惠費率和碳費「2折」優惠，宛如大賣場下殺折扣周年慶，呼籲賴政府修正碳費漏洞，停止大開企業規避義務的後門。

環境部規畫，「高碳洩漏風險事業」提出自主減量計畫，未來被徵收的碳費，即「排放量」除享優惠費率外，再根據「碳洩漏風險係數值」逐期調高，但不能獲得2.5萬公噸扣除額，第1期碳洩漏風險係數值數值為0.2、第2期0.4、第3期0.6。

環團表示，碳洩漏風險係數值雖依歐盟制度訂出，但國內碳費費率較歐盟低，出口至歐盟的業者仍面臨歐盟碳關稅下購買憑證的需求，此舉僅是將汙染者付費壓力，從中鋼轉移至下游螺絲螺帽等中小企業，加劇產業及社會衝擊。

環團強調，全面給予非高碳洩漏風險的排放源2.5萬噸免徵額，將導致逾37.5億元碳費損失，併同碳洩漏風險係數跟全面性免徵額，將致逾6000萬噸排放量，無須負擔其外部成本，造成300億以上碳費收入損失，折損台灣氣候政策效力。

環團表示，草案要求企業自主減量目標以SBTi為基準，且需比國家目標更嚴格，但目前國家減量目標僅設定在23％至25％，過於寬鬆，如果企業只需達成目標即可獲得優惠費率，無助於企業加大力道減碳。

環團指出，企業所提的自主減量計畫應該要公開透明，且公布逐年年度指定目標及目標年指定目標，讓各界得以監督，避免優惠費率成為企業逃避減碳責任的幫兇。

環團呼籲，碳費費率應高於500元並階段性調升，且優惠費率折扣後不應低於300元，受管制排放對象，未來應完整公開逐年自主減量計畫，供一般民眾及有關單位檢視監督，也喊話新政府整合相關部會，修正當前碳費規範漏洞，讓合理的碳費費率上路，停止大開企業規避義務的後門。