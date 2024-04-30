麗臺(2465)自2000年起，開始投入智慧醫療及健康照護領域，更成立旗下健康品牌amor，傳達守護健康愛相隨的精神，提供最優質的健康醫療產品。後續更推出多項與高齡護理和長照相關的醫療生技產品，包括結合最先進的健康監測技術，以自律神經及ECG分析技術打造的智能戒指Amor Ring、獲結合個人化的AI健康管理，並有心電圖量測、事件記錄、全時心率監測及睡眠/健康指數追蹤等功能的穿戴式心電圖記錄器H2 Plus，以及植物奈米貼片及卡洛生物分子檢測儀等產品，滿足了居家照護服務的需求。

麗臺科技提供多種解決方案，包括穿戴裝置監測、平台監控、保健食品輔助，以及多組合的租賃商務方案，滿足不同高齡階段的多元需求。麗臺科技董事長盧崑山更將親自前往新加坡參加高齡創新論壇演講，展示公司在高齡護理和健康創新技術，加強品牌在東南亞市場的知名度和影響力。