在連續3個月槓龜後，美國樂透「威力球」（Powerball）4月開出13億美元（約新台幣423億元）頭彩，是威力球史上第4高獎金，由移民美國、已經抗癌8年的寮國男子薩潘（Cheng “Charlie” Saephan）奪得，他表示將和一起出資的一名朋友對分獎金，之後再為家人買房，接著為自己找一名好醫生治療癌症。抗癌鬥士得頭獎的故事引起美國網友熱議，網友讚賞他願意兌現承諾、和朋友均分獎金，並且照顧家人，紛紛祝福他早日康復。

抗癌8年的寮國移民薩潘（Cheng “Charlie” Saephan）獲得美國樂透「威力球」（Powerball）13億美元頭彩。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國樂透「威力球」4月初開出13億美元頭獎，由俄勒岡州46歲東南亞移民薩潘奪得。

薩潘昨日在記者會上表示，他將和友人萊扎（Laiza Chao）均分獎金，因為他與妻子及萊扎一起出資買彩票，萊扎個人投資了100美元。三人選擇一次領完獎金，扣除稅額後，總獎金達4.22億美元（約新台幣137.4億元）。

薩潘本身來自寮國，是東南亞少數民族瑤族人（Iu Mien，又稱勉族），他於1987年遷至泰國，1994年移民美國，1996年高中畢業，至今薩潘已移居俄勒岡州波特蘭市超過30年，他曾在一家航太公司擔任機工。

值得注意的是，薩潘罹患癌症8年，上周才進行過化療。

他說開獎前幾周，他在紙上寫下一些數字，並將紙壓在枕頭下，祈禱自己能贏得樂透，「我需要幫助，除非先為我的家人做點什麼，否則我還不想死」。

如今願望成真，薩潘表示為中獎及受到眷顧心懷感激，「生活改變了」，終於能為家人及自己的健康做點事，他計畫第一件事是先為家人在俄勒岡州買棟房子，然後他也要為自己「找一個好醫生」。

不過有2名幼子的薩潘一想到自己罹癌時也自問：「我怎麼有時間花掉所有錢？我還能活多久？」

薩潘的故事引發美國網友熱議，網友尤其讚賞他信守承諾、與友人對分獎金的舉動，許多人為他及家人中獎感到高興，紛紛祝福他早日康復。

報導指出，13億美元獎金是美國「威力球」開獎以來第4高頭彩獎金，也是美國樂透彩史上第8高獎金。