一名網友分享Google衛星雲圖的照片，花蓮外海似乎有張人臉，仔細看會發現眉毛、眼睛、鼻子和下巴的輪廓，讓不少網友聯想到最近花蓮發生規模較大的地震，造成慘重災情，驚呼「感覺是媽祖婆看著台灣、保佑花蓮。」

一名網友日前在臉書社團《地震氣震》上分享，花蓮外海，起來好像有張人臉。從Google地圖的衛星雲圖照片中可見，深藍色的海面上，有少數灰色的部分，瞇著眼睛看如同一張臉，依稀可以看到眉毛、眼睛、鼻子和下巴。

照片吸引網友討論，「瞇瞇眼看就是一個觀音臉，肯定在保護花蓮」、「保佑不要在有傷亡發生了」、「媽祖婆來保祐花蓮了」、「天佑台灣」、「保佑花蓮，感覺是媽祖」、「方向是看著台灣欸」。

不過也有網友看了許久，都看不出人臉，吐槽說「想像力是你的超能力」，感覺是大家穿鑿附會，把普通雲圖說得好像很厲害。

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