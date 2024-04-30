國防部「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」去年12月正式啟用，今（30）日舉辦參訪活動，對外公開施訓內容。教官指出，透過科技模擬戰場情況，能考驗受訓學員應變能力，而訓練成果都會送入AI系統，做成評分表，來衡量受訓官兵的優點、缺點。

主責國軍戰傷救護訓練的衛勤組士官長陳俊宏受訪時表示，戰傷模擬系統有別以往以前的訓練，能透過VR實境模擬灘岸等真實戰場景況，讓受訓官兵能有最直接的視覺感受；另外，也有不少回饋裝置，例如戰場上手榴彈爆裂，會在螢幕中呈現，訓員身上也會穿戴電擊貼墊，若未躲在適當掩體，就會遭受微幅電擊。

至於醫療處置部分，也會透過模擬出血，來訓練官兵執行止血動作，假人身上會有感應裝置，只要訓員施力磅數夠大，就能控制出血。另外，驗證執行環甲膜切開術時，只要高階假人呼吸道不暢通，就會發出酣音、雜音，再由受訓官兵氣切後，放入相關裝置。

陳俊宏說，訓練成果都會送入AI系統，做成評分表，來衡量受訓官兵的優點、缺點。

陳俊宏說明，國防醫學院衛勤訓練中心有一具最高階戰傷假人，其次還有第二階、第三階的假人，這些假人除了可以眨眼睛，還會呈現臉色蒼白、休克、發燙、舌頭腫大、喉頭水腫等身體狀況，甚至胸部因為氣胸，也會有起伏不對稱的狀態，能由主官設定傷患情境，以考核學員。