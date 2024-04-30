開播超過15年紅遍全球，備受大朋友小朋友喜愛的經典冒險兒童動畫《愛探險的Dora》，粉紅上衣、橘色短褲、配上齊瀏海短髮的指標造型，以及與觀眾互動的問答式設計，多年來受到海量二創模仿致敬，儼然已成為流行文化經典符號之一。外貌神似Dora的小網紅「紅豆妹」近期在社群上分享全新創作短片，與豆媽一同扮裝變身致敬Dora，神還原造型笑翻全網。

紅豆妹以一口流利台語，加上俏皮可愛的外型，擄獲大批粉絲的心。繼與豆爸扮演童話故事角色一搭一唱爆紅後，這回紅豆妹與豆媽cosplay一同變身，致敬經典冒險兒童動畫女主角Dora。影片中，紅豆妹向爸爸展現了她日漸精湛的小提琴演奏技巧，獲得熱情讚揚，而這時豆爸不甘示弱，決定一展他的魔術技巧，竟將豆媽變成了Dora，讓紅豆妹忍不住笑倒在地。

此時豆爸加碼大展深藏不露的法力，把紅豆妹也變身成第二個Dora。紅豆妹一雙水汪汪大眼睛和小呆瓜齊瀏海短髮造型，配上經典的粉紅上衣加橘色短褲，超萌外表幾乎完全重現經典動畫角色，宛如「3D真人版現身」。藉由紅豆妹一家溫馨有趣的日常，一同參與Dora的冒險世界，展現透過卡通學習成長，親子共同創造回憶的美好。