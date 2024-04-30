國民黨新北市議員江怡臻29日在議會質詢時揭露，內政部國土署於本月15日召開會議討論廢礦區土地問題時，擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」處理，讓廢礦區土地上於2017年5月16日前既存的建物能夠就地合法，此舉被解讀為替賴清德萬里老家解套；對此，新北市長侯友宜今（30）日受訪時表示，應於國土計畫當中全面檢討。

由於賴清德既非原住民，萬里也不是原鄉，因此國土署在會中建議採用該計畫處理廢礦區土地問題時，新北地政局即建議充分向民眾說明其合理性，且新北瑞芳的水湳洞、金瓜石地區也有礦業權廢止而產生的居住權保障及後續土地如何使用及管制問題，建議應一併辦理檢討。

此外，除了廢礦區外，還有須多類似因計畫廢止或失其效力所衍生土地使用合理性問題，例如丁種建築用地、窯業地等都可能有相同情形，地政局野建議併同考量處理。

消息揭露後，外界解讀是國土署欲替賴清德萬里老家解套，不過侯友宜對此並未作出評論，他僅表示，國土計畫是一個上位計畫，應該要全面去整理當中所有全國民眾碰到的困境，並從中全面性檢討然後落實以人為本的環境，然後可以更照顧到全國的民眾。