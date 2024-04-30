台中市某私立幼兒園教保員拿利剪恐嚇孩童等不當管教案，教育局30日開鍘。（陳淑娥攝）

台中市某私立幼兒園教保員月中拿利剪恐嚇孩童等不當管教案，教育局30日開鍘，教保員遭重罰40萬元；該園刪除監視器影像規避檢查，祭最重裁罰30萬元，是歷年來裁罰最重的一案；該園遭勒令停招1年，而負責人知悉未通報加重裁罰15萬元，行政主任與同班教保員則各罰3萬元，該案教育局共計裁罰逾91萬元。

台中某私立幼兒園4月中旬發生教保人員壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生及罰跑操場等情事，教育局加速於1周內完成調查，今日召開不適任教保人員認定委員會。

教育局表示，委員調查結果，該名教保員體罰幼生跑操場、壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生等行為屬實，違反《教保服務人員條例》第33條第1項，且情節重大，裁罰40萬元，管制4年不得在教保機構任職；調查也發現該園負責人兼園長接獲同班教保人員及家長反映疑不當對待行為，皆未督導及妥善管理，造成6位幼生受害，教育局勒令該園停招1年。

對於該園格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，依《幼兒教育及照顧法》第58條可罰6至30萬元，教育局祭出最重裁罰30萬元，是歷年來裁罰最重的一案。

此外，園長自述上美語課分科教學部分裁罰6000元；另同班教保員及行政主任知悉不當對待案件，未於時限內通報社政及教育單位，依法各裁罰3萬元；負責人兼園長也有知悉未通報情事，加重裁罰15萬元；本案全部裁罰金額高達91萬元。

教育局重申，針對涉及不當對待幼生的園所及相關人員決不姑息，違法一律嚴懲嚴辦。針對此案，若在園生家長有轉安置需要，可洽詢電話（04）22289111轉分機54400。