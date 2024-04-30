50歲林姓男子經常搭機出國洽公，起飛不久後便呼呼大睡，但嚴重的打鼾聲不僅影響其他旅客，也讓他相當尷尬；林男經進行非侵入性止鼾雷射治療後，打呼情形已明顯改善。

林男是一名公司老闆，家庭事業兩得意，但打鼾聲卻影響健康也困擾周圍的人；他自述搭飛機時，每當平躺睡覺便呼呼作響，有如飛機上「地雷」，因比一趟土耳其近13小時航程，不得不改搭有高度隱私的商務艙，避免擾人也減少自身尷尬。

台中海線執業牙醫師張青萍表示，打呼實際上是懸壅垂及舌頭往後掉，使得呼吸道變狹窄，當氣流通過時引起震動而產生。另一般人包括兒童，例如鼻甲肥厚、鼻息肉、鼻中膈彎曲、腺樣增殖體、懸壅垂過長、扁桃腺肥大等，都可能是阻塞型睡眠呼吸中止症的病因；而吸菸、酗酒、長期使用鎮定劑與安眠藥，更易引發。

張青萍說，不管是侵入性微創、雷射或射頻等手術治療睡眠呼吸中止症，都只是改善，很難一勞永逸，且摘除術有組織纖維化疑慮。因此與其侵入性，不如免麻醉、無傷口、手術時間一次不到20分鐘的止鼾雷射，成了時下另一種選擇。

張青萍提到，止鼾雷射是通過呼吸道黏膜和軟組織中的膠原蛋白收縮，引起柔和的緊縮效果，以降低打鼾次數及幅度，不會對呼吸道黏膜組織造成損害。一個療程需做3次，如病患配合不菸酒等刺激性食物，加上正常作息，術後通常可維持1年以上，不再復發。

林姓老闆最近回診做第2次治療時侃侃說道，日前又飛土耳其洽公，同行友人告訴他打呼情況已明顯改善。另名62歲張姓患者，在第1次接受非侵入性止鼾雷射治療後，從錄音紀錄發現打呼聲變小、次數也減少，經過3次療程，呼吸不但順暢，隔天精神也好多了。

張青萍提醒，這類患者除了手術外，平時生活也要做調整，例如減重、側睡、戒菸酒、口腔運動、鼻塞治療、配戴正壓呼吸器、止鼾牙套等，都會有所改善。