台中一名6歲男童今早猝死，男童父親指孩子無先天性疾病，但已感冒好幾天，對此，義大醫院兒童加護病房主任楊明浚表示， 健康兒童若感冒猝死通常有2種情況，一是病毒直攻心臟肌肉，造成急性心肌炎；二是病毒侵犯腦部造成的急性腦幹腦炎，成人也可能發生類似狀況，要特別留意。

義大醫院兒童加護病房主任楊明浚表示，會造成兒童感冒後猝死，「甚至一個晚上孩子就沒了」，一般最有可能是病毒所致，像是流感、腺病毒，直攻心臟所造成的急性心肌炎。

楊明浚表示，在病毒尚未侵犯心臟前，孩子可能就像一般感冒般，只是咳嗽、流鼻水，一旦併發心肌炎，孩子可能短短幾個小時內，變得非常喘、呼吸急促，這時不要以為趕快去睡覺，休息一下就會好，要快送大醫院急診。

除了流感病毒等所導致的心肌炎，可能誘發猝死外，楊明浚表示，另一個兒童感冒後猝死可能原因則為「急性腦幹腦炎」，這時是因病毒侵犯腦部，如果這時病童是一個人睡覺，他可能突然性癲癎發作，直接陷入昏迷，再也醒不來。

楊明浚說，他即曾收治一名流感病毒引發「腦幹性腦炎」的7歲病童，睡覺時全身抽搐，被家長送來急診，經搶救後仍不治死亡。

楊明浚說，不管是大人或小孩，都有可能因流感等病毒，侵犯心臟或腦部，而發生可快速致命的急性心肌炎或急性腦幹腦炎，呼籲若發現家人感冒後，突然有持續性嘔吐或意識狀態改變，例如本來互動很好，突然眼神呆滯，跟他講話，有一搭沒一搭的，或是呼變得很快、很喘，高燒突然到攝氏41度等，都要快送醫。