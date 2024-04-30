宜蘭縣長林姿妙（右三）大讚楊雁晴（中）和王薏晴（左三）為「宜蘭之光」，期盼她們將宜蘭更多優質農產品行銷至全世界。（吳佩蓉攝）

宜蘭青年27歲的楊雁晴及王薏晴2人創立的「青菓邸舍甜品坊」，以柑橘素馨紅果醬，奪下號稱「果醬界奧斯卡」的世界柑橘類果醬大賽中專業職人組銅牌。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）品嘗得獎果醬，表示「酸酸甜甜有戀愛的滋味」。（吳佩蓉攝）

宜蘭青年27歲的楊雁晴及王薏晴2人創立的「青菓邸舍甜品坊」，以柑橘素馨紅果醬，奪下號稱「果醬界奧斯卡」的世界柑橘類果醬大賽中專業職人組銅牌。縣長林姿妙今（30日）頒獎牌祝賀並表示，鼓勵宜蘭青年勇敢築夢、實踐自己理想，大讚2人為「宜蘭之光」，期盼她們將宜蘭更多優質農產品行銷至全世界。

「世界柑橘類果醬大賽」(The World's Original Marmalade Awards ＆ Festival）成立於2005年，於盛產柑橘的英國彭里斯舉辦，不僅以口感、香氣為評比標準，果醬製作食材及佐餐的多元性也是重要考量，被稱為果醬界的最高殿堂，據英國官方宣布，今年收到來自30多個國家約3000多罐作品，2人能在眾多參賽作品中脫穎而出，實屬不易。

林姿妙表示，對於年輕人創意要多多鼓勵，讓他們竭盡所能發揮其專長跟興趣，將宜蘭更多優質農產品融入烘培產品中，讓世界各地消費者都能品嚐到宜蘭美食的好滋味，成為宜蘭之光、台灣之光。

楊雁晴及王薏晴於2023年創立「青菓邸舍甜品坊」，此次獲獎的「柑橘素馨紅果醬」採用家鄉冬山特有素馨紅茶為基底，不僅增添溫潤口感，提升風味，更為柑橘醬帶來獨特香氣；2人從製作果醬到開始販售、參賽，花了約9個月的時間，經過無數次的測試、調味，終於研發出滿意的作品，再次證實他們品牌的價值。

楊雁晴說，曾看過農民因水果滯銷感到無奈和背後的心酸，假如水果沒賣出去的話，那他們一整年辛苦的成果就白費了，因此想到若把水果製成甜點，用更多元方式推廣，延伸台灣農產品的價值；另特別加入有花果香風味的素馨紅茶，跟在地特色做結合，共創文化的價值，以表達對台灣這片土地的愛跟驕傲。

王薏晴坦言，製作過程是非常辛苦的，要保留橘子香氣，但又要避免掉皮的苦澀味，期間做了非常多的研究，跑了多次的果菜市場，就為了尋找適合的橘子品種，然後調味比例配方、火侯控制等，一路上不斷嘗試及摸索，所以首次參賽就有這樣的成績，是她們創業以來新的里程碑，未來將持續在水果創意研發上做努力。