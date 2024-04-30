新北市高灘處自2023年起開始推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，從陸續完成的「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，到今（30）日正式開放的「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」，讓整個計畫完成最後一塊拼圖，將八里左岸打造成A＋級新生活水岸。

新北市長侯友宜今日前往視察淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫成果。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜上午前往視察計畫成果，並親自騎乘腳踏車感受沿岸自行車步道的美景。侯表示，市府從2019年起開始投入八里的改造計畫，陸續打造「十三行兒童遊戲場」、「八里左岸漫步廣場」、執行「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，改善蘆洲區北側經五股至八里區河濱自行車道，歷經5年，合計投入3億5500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道。

侯友宜說，淡水河左岸從蘆洲區的北側到五股、八里沿線有最美麗的河岸自行車道以及所有節點，透過環境工程改造，可以讓居民、遊客融入在這個生態節點上升級為各個生活圈，不僅能運動休閒，還可以欣賞美麗的淡水河口，特別是市府近年在這邊舉辦了跨河煙火、沙雕展等多項活動。

侯友宜也強調今天的心情特別好，在新建的米倉無限公園可以看到270度整個淡水河口景色，還有一步一腳進即將完工的淡江大橋，河濱自行車道更是以人本環境所打造，不僅綠意盎然，最直得驕傲的是樂見黑面琵鷺回到淡水河口。

高灘處長張修銘說明，米倉無限公園的設計理念是呼應「無限八里」，採減量設計，以大面積的草坡結合地方打石產業的無私躺椅，打造出一個可以放鬆身心、欣賞自然美景的空間；而林蔭樹海漫步道則是沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站。

「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」計畫是由市府向中央爭取前瞻水環境補助辦理，依循國家2050淨零碳排目標及經濟部水利署推動之減碳策略，總計每年固碳量增加約12.7 T-CO2e，並減少5.8 T-CO2e排放，在改善環境之餘亦落實節能減碳。