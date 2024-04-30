新北市高灘處自2023年起開始推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，從陸續完成的「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，到今（30）日正式開放的「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」，讓整個計畫完成最後一塊拼圖，將八里左岸打造成A＋級新生活水岸。
新北市長侯友宜上午前往視察計畫成果，並親自騎乘腳踏車感受沿岸自行車步道的美景。侯表示，市府從2019年起開始投入八里的改造計畫，陸續打造「十三行兒童遊戲場」、「八里左岸漫步廣場」、執行「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，改善蘆洲區北側經五股至八里區河濱自行車道，歷經5年，合計投入3億5500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道。
侯友宜說，淡水河左岸從蘆洲區的北側到五股、八里沿線有最美麗的河岸自行車道以及所有節點，透過環境工程改造，可以讓居民、遊客融入在這個生態節點上升級為各個生活圈，不僅能運動休閒，還可以欣賞美麗的淡水河口，特別是市府近年在這邊舉辦了跨河煙火、沙雕展等多項活動。
侯友宜也強調今天的心情特別好，在新建的米倉無限公園可以看到270度整個淡水河口景色，還有一步一腳進即將完工的淡江大橋，河濱自行車道更是以人本環境所打造，不僅綠意盎然，最直得驕傲的是樂見黑面琵鷺回到淡水河口。
高灘處長張修銘說明，米倉無限公園的設計理念是呼應「無限八里」，採減量設計，以大面積的草坡結合地方打石產業的無私躺椅，打造出一個可以放鬆身心、欣賞自然美景的空間；而林蔭樹海漫步道則是沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站。
「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」計畫是由市府向中央爭取前瞻水環境補助辦理，依循國家2050淨零碳排目標及經濟部水利署推動之減碳策略，總計每年固碳量增加約12.7 T-CO2e，並減少5.8 T-CO2e排放，在改善環境之餘亦落實節能減碳。
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