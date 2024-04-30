大陸第3艘航母福建艦動態備受關注，近日更屢傳將進行海試，昨有畫面顯示，福建艦在拖船協助下，由停泊港內移動至港區外圍停泊，江南造船廠還為此施放鞭炮。對此，海軍前少校艦長呂禮詩曝光大陸上海海事局發布、時間自5月1日起至9日的航行警告，研判福建艦即將在明日起進行為期8天的海試。

針對福建艦大動作移動停泊，我陸軍退役少將栗正傑昨在政論節目《中天辣晚報》認為，江南造船廠施放鞭炮是種標示性行為，表示福建艦的動力系統已經測試完畢，很快將進行海試。

「福建艦昨日移泊，將於明日進行首次海試！」呂禮詩今在臉書發文轉發兩張上海海事局發布的「滬航警413 / 24」航行警告截圖，第一張提到，長江口1日將實施進出口船隻交通管制，第二張提醒，5月1日0700時至5月9日0900時，31-06.00N/123-08.00E、31-06.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-08等4個水域將進行軍事活動，禁止無關船隻進入、過往船隻注意。

呂禮詩提到，相較於大陸第2艘、首艘自製航母山東艦於2018年5月13日首次進行的6天海試，福建艦將進行時程更長的8天海試，顯見江南造船廠及解放軍接艦官兵對航艦的測試與操控，已有經驗並更具信心。