陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」今年3月因被發現自拍性愛片於網路販售，遭到國軍開除，結束9年軍旅生涯。他29日現身記者會，正式宣布轉換跑道，以AV男友身分在台灣成人平台「SWAG」出道，「學姐」內內還特地出席，替他披上「海龍蛙兵浴火重生」背帶。

壹柒柒今（30）日獻出2個小時的直播處女秀，女伴是他認識的SWAG成員，主題是「海龍體能營」，展現壯碩身材與害羞情節。他是在服役期間將自拍影片放上收費平台，不清楚至今收益多少。雖然臉上都有打馬賽克，但還是被不少人認出，上級開始調查後，便直接承認了。

壹柒柒在服役期間的月薪約6萬多，退役換到直播平台後，或許可以讓他月入百萬。針對外界質疑，他自信說：「海龍蛙兵是靠我辛苦這半年得到的榮譽，不能因為我做什麼事情，就不能掛這4個字，能理解他們的立場。」陸軍司令部則回應，尊重個人選擇職業的權利，當事人已因案汰除，不宜再以「海龍蛙兵」、「輔導長」等專有名詞，作為行銷手段。