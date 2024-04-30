台帛海洋科普教育中心（Taiwan and Palau Ocean Science Education Center, 英文簡稱TPOSE）於30日在帛琉正式揭牌，國科會副主委林敏聰與帛琉總統Surangel S. Whipps Jr. 共同揭示為兩國一同為永續海洋資源努力的里程碑。中心未來將由中山大學、澎湖科技大學、海洋大學、中研院與海軍官校等組成團隊，前往帛琉推廣海洋科普教育。

林敏聰表示，台灣與帛琉此次合作，在帛琉社區學院成立「台帛海洋科普教育中心」，主要來自於去年主委吳政忠在「台帛藍海會議」中提出，海洋科普教育是保護帛琉海洋資源且實現永續發展的重要策略。

林敏聰提到，帛琉珍貴的海洋生物資源，隨著氣候變遷與人類活動的增加，日漸遭受威脅，希望藉由中心的成立，有助於加強帛琉大眾對海洋科學的認識和參與，為海洋生態保護提供不同於帛琉原住民智慧的科學方向，也將成為教育和研究的樞紐，提供帛琉民眾、政府部門、研究機構及學校教師實地教學示範的平台。

林敏聰指出，在駐帛琉共和國黎倩儀大使的協助下，台帛共同致力於海洋科普教育的推動，除了成立該中心，也初步建立觀測能量，例如在帛琉的Ngchesar和Koror此兩州設立長期水文觀測站，長期監測和研究海洋水文及環境參數的變化，並在極端天氣事件當下（如強降雨或熱浪期間），進行關鍵的即時環境參數收集和分析，這些海洋觀測數據有助於分析出帛琉海域逐漸消失的海草床、海膽與海參的原因。

林敏聰也說，團隊同時也深入訪談帛琉原住民，進行質性研究，並能了解和保存帛琉原住民對海洋的傳統知識和智慧，不僅有助台灣與帛琉間的合作關係，亦致力促進永續海洋資源。

林敏聰強調，台帛海洋科普教育中心也同時扮演著兩國未來跨領域積極合作的平台，不僅在海洋科學教育、研究與國際合作，也可以連結海洋政策、海洋保育以及其他氣候變遷下的關鍵議題。此外，未來不管是學生、研究學者、相關部會等都可以藉由該平台來實地了解，帛琉作為海洋國家的文化與政策。