今年以來營建指數屢創新高，29日達到603.74點，創下1997年亞洲金融風暴以來的27年新高。專家認為，挑選營建股投資時，可以從高殖利率、高入帳金額、投信買超等方向著手。

329檔期推案天量，達到4,552億元，其中光是北北桃地區，推案量就達到2,639億元，北市更有達永新潤永吉路案、中工鳴森苑、士科大院、遠雄商舟等4大指標，每案都超過100億元。

在中南部地區，則因為台積電到處蓋廠，帶動當地人口需求，只要傳出台積電建廠風聲，當地房價就立刻飆升。預估520檔期，北台灣案量就將衝上2,000億元。

除了建案為營建股帶來利多，近期高息ETF募集，也為營建股帶來活水。例如ETF 00934近期調整成分股，新增混凝土大廠國產、營造商永信建等，國產配發現金股利2.1元，隱含現金殖利率4.2％。

法人指出，由於近年來房市剛性需求強勁，加上地震頻繁引起民眾對房屋結構的重視，加速危老和都更，而且許多營建股去年營收表現優異，股利發放超過往年。

該怎麼挑選營建股？專家建議，第一、挑高殖利率，包括皇龍8.1％、名軒6.1％、永信建6％、國產4.2％等。由於營建股股利配發穩定，加上台股攻上兩萬點後位階已高，資金轉往位階較低、有題材性的營建股流動。

第二，挑建案入帳股，例如南港、新美齊、潤隆、國建。第三，投信買超，包括投信連10日買超冠德、投信4月買超永信建等。專家認為，投信資金比外資還要了解營建股，因此投信和自營商買賣超具有參考意義。

華南投顧董事長儲祥生指出，從大環境來看，房子越來越貴，尤其中南部，因為台積電設廠，住房需求非常強，使得中南部建商的EPS非常好。

他表示，這使得建商的獲利提升，過去營建股長期被低估，現在有業績入帳後，就帶起上漲的氣勢。加上花蓮地震後，更加重視危老和都更，連帶使得營建股股價更具有上漲的題材性。

不過儲祥生也建議，現階段營建股本益比已經提高了，需要更加小心，營建股的多頭大概已經走了三分之二了，需留意市場變化。