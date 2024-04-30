一名居住於金門縣金寧鄉的A先生，4月初經由網路交友軟體認識一名女網友，雙方建立感情後A男遂要求見面，但對方卻請他購買新台幣35000元遊戲點數當保證金，等見到面後會全數退回，並要他拍照給對方確認。當A男到連鎖超商購買遊戲點數時，值班店員發現他購買金額龐大、且神情慌張，直覺有異，遂通報警方到場查證，經警方確認是詐騙後，A男才恍然大悟差點上當受騙。

金城警分局獲悉後，日前特別由分局長陳盈元親赴該超商頒發感謝狀給成功協助阻詐的值班店員許雅惠，以表彰其義行，同時與店員交換最新的詐騙情境，期許大家攜手共同攔阻詐騙。

金城警分局表示，隨者社交軟體普及，詐騙集團成員為謀不法利益，潛藏其中，以各種名義伺機詐騙。因此，該分局平日定期與轄內超商聯繫，協請針對購買遊戲點數民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，可通報警方及時到場查證、勸阻，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。

警方也呼籲，對於網路未曾謀面之陌生人要求購買遊戲點數，就應該提高警覺，通常是詐騙。民眾遇有任何疑似詐騙狀況，請先撥打165或110查證，確保自身財產安全。