觀傳局為結合彩虹橋意象，於現場設置裝置藝術，用七彩燈帶布置長達40米的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的絕美場景。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

「2024台北水舞嘉年華」將於5月1日在錫口碼頭彩虹橋登場，鄰近饒河夜市、五分埔商圈，讓民眾逛夜市也能同時欣賞水舞表演，最佳觀賞點除了松山側的開幕式舞台區，內湖側至麥帥橋下也是其中之一，為因應水舞表演，觀傳局將實施彩虹橋及自行車道管制。

觀傳局長王秋冬表示，為了使民眾能觀賞道完整的水舞表演，開幕日當天自行車道松山側從成美長壽橋至麥帥一橋將進行管制，時間於當晚17時至22時，另在水舞嘉年華期間，水舞表演前前5分鐘及展演期間5分鐘，彩虹橋會限制民眾通行。

觀傳局為結合彩虹橋，也於現場2處設置裝置藝術，包含使用七彩燈帶布置長達40米的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的絕美場景；另一處則搭配炫彩光牆，打造網美打卡點。

王秋冬表示，今年第一次舉辦，最終選在具有地標性的彩虹橋，台北市是一座國際化城市，市長蔣萬安上任以來，一直希望能有創新、突破性的活動，觀傳局會持續朝這個方向努力，未來希望每年都能舉辦，透過經驗累積，舉辦更多具有指標性的國際大型活動。住宿方面，目前北市約7成，期望透過這些活動提升住宿率，帶動北市觀光。

彩虹橋水舞展演為期2個月，觀傳局推薦「三大觀賞路線」。路線一，捷運松山站1號出口往饒河街方向，步行3分鐘即可抵達會場，沿途可至饒河夜市享用美食；路線二，捷運松山站5號出口步行3分鐘前往會場，一出捷運站即可看到松山慈祐宮，民眾可先前往參拜祈福，再漫步至河堤欣賞磅礡水舞秀；路線三，步行通過彩虹橋，前往內湖側至麥帥橋下的「最佳觀賞點」，享受水舞與光雕帶來的聲光饗宴。