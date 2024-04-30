電價立即凍漲！韓國瑜裁示「檢討能源政策」 傅崐萁酸：民進黨政府要加油 @ChinaTimes

針對電價是否凍漲，立法院長韓國瑜今（30）日先召集黨團協商但並未達成共識，立法院院會中午也針對國民黨的「凍漲電費」案進行表決，結果贊成59人、反對50人，提案通過，韓國瑜也裁示，「立即停止調漲電價，並責成政院與相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出能源政策與配套措施」。藍委也振奮高喊「苦民所苦，凍漲電價」。

立法院院會今（30）日針對電價是否凍漲進行表決，在院長韓國瑜裁示下，先表決民進黨團修正動議，不讓電價停止調漲，出席108人中，贊成50人、反對58人，贊成者少數，民進黨團修正不通過。

隨後表決國民黨團提案，「立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司之正常營運。」表決結果顯示，出席109人中，贊成59人、反對50人，贊成者多數。其中民眾黨團除立委麥玉珍、林國成缺席，其他6位立委均投贊成票。

韓國瑜裁示，本案照案通過，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運。而國民黨立委們也在台下振奮高喊「苦民所苦，凍漲電價」。

而民眾黨團則提案院會做成決議「要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且經立法院經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。」民進黨團同樣提出修正動議反制，但表決結果，出席108人，贊成50人、反對58人，民進黨團修正動議不通過。針對民眾黨團提案，贊成58人、反對50人，韓國瑜宣布民眾黨團提案通過，並做出決議。