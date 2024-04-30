「Healthcare Asia Awards」是評選全亞洲醫療保健機構，於醫療保健創新及對病患照護具傑出成就的國際級獎項，林口長庚醫院因為在3月26日於新加坡舉行的2024年度頒獎典禮中，共榮獲「年度最佳醫院」及「年度智慧醫院」兩項大獎，為台灣爭光。

林口長庚醫院2015年即引進質子治療設備開啟台灣質子治療先河外，近年也投入精準醫療、細胞治療、醫學研究及科技創新等領域，迄今累計共獲57項國家新創獎的肯定，且致力加強技術研發成果於臨床面的應用推廣，並將研發成果以醫療院所名義取得食藥署TFDA醫材許可登記。

林口長庚醫院近年也致力於智慧醫療之推動，於2019年通過美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS EMRAM（電子病歷）最高等級第7級認證外，2022年再獲選為HIMSS DHI（全球數位健康指標）全球第二名智慧醫院，也於2023年底再次獲得HIMSS EMRAM第7級續認證及HIMSS INFRAM（IT基礎建設採用模型）第6級認證佳績。

「Healthcare Asia Awards」主辦單位表示，林口長庚醫院在醫療、研究和智慧醫療等各方面處領先地位，也在成為智慧醫院的過程中展現了對數位化、人工智慧創新、以病人為中心的持續努力，因此獲得兩項大獎的肯定。

林口長庚醫院院長陳建宗。（圖／林口長庚醫院提供）

除國際肯定外，林口長庚醫院因臨床治療與照護成果卓越，在有「台灣生醫界奧斯卡」美譽的第26屆「國家生技醫療品質獎」，以「睡眠呼吸中止症」及「早產兒視網膜病變治療」等兩項醫療，分別獲得代表達全球及亞洲等級醫療水準的金銀雙獎肯定，並於4月8日獲總統接見。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，林口長庚一向致力於提供卓越的臨床服務與醫療創新，感謝本院優秀團隊為提供高品質醫療服務的持續付出，展望未來，林口長庚也將持續提供尖端且高品質的醫療服務，且不間斷地進行人才培育和醫學研究創新，以提升全民健康，並引領台灣醫療與全球同步。