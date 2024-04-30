盛群第一季營收4.44億元，季減少9.02%、年減少41.66%；稅後虧損4529.1萬元，虧損較去年第四季擴大，較去年同期盈轉虧，每股稅後虧損0.2元。單季毛利率44.74%，季增加13.24個百分點、年減少3.42個百分點，營益率為-13.68%，較去年同期正轉負。

盛群表示，第一季因為春節工作天數減少，加上市場尚未復甦，導致第一季營運呈現稅後虧損。第一季應該會是全年谷底，第一季毛利率相較去年第四季大幅提升，主要是受益於政策性補貼，但第二季該補貼反應會慢慢減緩，毛利率表現會回歸到常態。

另外，盛群昨日也代子公司盛凌投資公告，依公司投資策略進行股票出售，處分聯家軍的投資公司諧永投資全數普通股，以每股5.8元出售，總計交易6320.45萬股，交易總金額3.67億元，處分予迅捷投資，預估處分利益2.45億元。

盛群表示，會處分轉投資主要是因為今年有營運資金的需求，且在預期景氣可望回溫下，研發也需持續投入。該兩筆處分預計會替盛群帶進約4.2億元的現金流。