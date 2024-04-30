台北市寶林茶室食物中毒事件日前又增2死，國民黨立委徐巧芯日前公布廚師手部照片及機密文件，遭社民黨台北市議員苗博雅痛批是洩密。政風處30日報告相關調查進度，目前訪談5人，確認外流照片與現場稽查照片一致，初步研判非國家機密。遭議員批評，這就是洩密，報告滑天下之稽，政風處恐怕也淪為政治鬥爭的角色。

政風處、衛生局30日赴議會民政委員會報告「針對徐巧芯立委洩密事宜進行稽查等報告」，政風處長林炤宏表示，經初步資料搜集，衛生局於3月24至26日連3天派員至寶林稽查，拍照取證、填寫工作紀錄後，呈核上傳稽查系統，目前政風處已訪談5人，且確認外流照片和現場照片一致。

林炤宏說，之後會確認是否涉及國家機密，目前初步研判非國家機密，但可能是一般公務機密，後續查證有外流可能涉及《公務員服務法》，及嚴重一點恐有《刑法》。

民進黨議員王閔生怒斥，專案報告名稱定為「針對徐巧芯立委洩密事宜進行稽查等報告」，但政風處送來的卻是「衛生局人員稽查寶林茶室爭議案」，民政委員會定的題目，要改就要商量，難道是政風大過所有單位，還是政風處心虛，欲替人擦脂抹粉、掩蓋事實？實在是低級的錯誤，政風處心態上有問題，不尊重議會也不需要來報告了。

他痛批，若議員都不能調稽查紀錄，那紀錄就是「機密」，徐巧芯拿到資料並對外洩漏，則是「洩密」，政風對於「機密」、「洩密」有疑義，根本是滑天下之稽，政風處恐怕也淪為政治鬥爭的角色，議員不是3歲小孩，請局處勢必要本於自己的職責，此案沒有要針對誰，但是洩密的事實就擺在眼前，一定要需要追究責任。

民進黨議員洪健益詢問，稽查人員簽核過程有誰看過？衛生局長陳彥元說，基本上資料只要科長看過就可以決行。食藥科長林冠蓁進一步說明，承辦人員、股長、技正、食安官和她有看過相關資料，沒有其他人和她調過資料。

洪健益批評，徐巧芯照片顯然不是翻拍，而是照片原檔，因此可以清楚推論是人為將照片直接傳出去，如果真的要查，政風處直接會同廉政署從徐巧芯手機查就可以。他分析，徐巧芯當時曝光照片是為北市府做修飾，現在查下面人員也只是掩蓋而已，留出去的絕對是府級。

民進黨議員趙怡翔也說，寶林茶室最大爭議是因為有市民因食物中毒身亡，流出照片就是徐巧芯，政風處擅自更改標題還改錯，且寶林事件至今已5周，政風處在民政委員會要求下啟動調查，目前才訪談5人，不僅進度慢，也還沒有結果出爐，乾脆讓議會取代政風處算了。

民進黨議員張文潔則詢問，陳彥元在徐巧芯公開照片前，是否有先看過？且4月上旬開議時就有許多議員對此案表達關心，政風處就應積極主動調查，敏感度稍嫌不足。

國民黨議員徐立信則關心，此案是否可以請徐說明？林炤宏回覆，報告名稱為溝通有出入，會在1、2周內確認報告，若有必要，也會通知徐巧芯來說明。而機密認定有法律依據，後續懲處則依相關規定辦理。

陳彥元則表示，今日之前確實議員若調稽查紀錄，衛生局不行提供，未來也考慮在遮蔽敏感訊息，確認有周全辦法後可以提供。雖然之前有看過稽查紀錄，但只有詳閱文字，並沒有特別看照片，因此在徐巧芯公布照片前都沒有看過照片。