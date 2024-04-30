高雄國際機場28日中午一架飛往香港的國泰航空航班，登機過程有一對夫妻疑似酒醉鬧事，遭國泰航空機長拒載，後續持續向航警「盧」了許久，才將2人退關請離機場，據了解其中1人為華航現任空姐，華航回應，員工若有不當行為將依公司規範查處。

據了解，28日一對夫妻欲搭乘國泰航空航班前往香港，登機後疑似因事前有服用酒精飲料，在機艙做出脫序行為，遭機長拒載被請下飛機，高雄航警局隊員到場協助處理，但夫妻仍持續「盧」不停，僵持約50分鐘才將夫妻退關請離機場。

航警局說，當下隊員已嚴正告知該2名旅客相關規定與約束脫序行為，可依民用航空法第119之2條第2款「使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰亅之規定進行裁罰。

因其中1人據傳為華航現任空姐，疑似為休假期間與丈夫出遊，對此華航回應，已立即聯繫該名員工了解狀況並提醒應遵照相關規定，對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。