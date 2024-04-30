台中市一名57歲陳姓男子，前天（28日）酒後駕車搭載妻子上路，遇到警方攔查，陳男擔心妻子因此遭連坐罰，也知道自己是酒駕累犯，萬一酒測值超標被依公共危險移送，恐面臨重懲，因此當場選擇拒測，警方依法開出18萬元拒測罰款，並查扣車輛，陳男將為心存僥倖付出慘痛代價。

台中市交通大隊一中隊長陳漢鑑、小隊長謝自浩、警員廖宗賢、彭正雄等人，28日晚間9點34分執行防制酒駕勤務，在西屯區敦化路與凱旋路交叉口，攔查陳姓男子駕駛的自小客，發現他滿面紅通，且車內飄散出酒味，妻子也坐在副駕駛座，遂要求停靠路邊進行盤查。

陳男自知無法辯解坦承飲酒，並表示之前才因酒駕被警方查獲過，因此當警員要求進行酒精測試時，陳男擔心妻子遭受連坐處分，也自知酒駕累犯將被加重刑責，當場表達拒測。

警方依據《道路交通管理處罰條例》拒絕酒測，當場開出18萬元罰單，並扣押其車輛；警方提醒民眾，酒駕造成人民生命財產損害甚鉅，危害用路人安全甚重，酒後駕車幾乎是全民公敵，呼籲駕駛千萬不要抱持僥倖心態，以免害人又害己。

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