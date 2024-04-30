T1聯盟2023-24賽季年度數據獎項30日公布，台啤永豐雲豹克羅馬（Lasan Kromah）以華麗單打身手，一人收下年度得分王與年度抄截王，隊友威廉斯（Devin Williams）也不負「籃板癡漢」頭銜，奪得年度籃板王；而年度助攻王與年度阻攻王，毫無懸念地分別由高雄全家海神主控布銳克曼（Jason Brickman）和巨神兵庫薩斯（Mindaugas Kupšas）拿下。

T1 2023-25賽季例行賽4月28日結束，進入季後賽的4強名單出爐，台啤永豐雲豹以18勝10敗、例行賽第2名前進季後賽，洋將克羅馬與威廉斯功不可沒，有著多國打球經驗的克羅馬，加入後不僅迅速融入球團，更以全方位身手驚豔眾人，立即斬獲本季第1座單月最佳外援獎盃，本季例行賽出賽25場，共有14次雙十與3次大三元紀錄，以平均每場25.7分、3抄截，拿下年度得分王與年度抄截王。

雲豹另一位外援威廉斯身高206公分、在聯盟身高排不上前十名，但近乎場場雙十，平均每場16.6籃板，特別是今年1月28日與獵鷹一役，個人攻下24分、33籃板，打破「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年3月5日留下的31籃板驚人數據，寫下聯盟單場籃板新紀錄，賽後記者會威廉斯放話：「我起床穿好鞋子就準備好抓籃板。」展現自己對於鞏固籃板的執著。

海神「裡應外合」的「布庫連線」也是團隊招牌，「裡」是年度阻攻王得主庫薩斯，本季達成個人T1聯盟生涯1500分、100阻攻與50次double-double的里程碑，教練喬伊斯亦曾公開讚賞庫薩斯是聯盟最佳中鋒，除了進攻，防守他也具備精準判斷能力，頻頻送出麻辣火鍋，是扛起海神禁區防守不可或缺的重要人物，其中去年12月3日對戰獵鷹，庫薩斯共搧了5次阻攻，現場觀眾無一不一起比出捍衛家園的手勢，是個人本季代表作。

在「外」圍的海神當家主控布銳克曼，雖於2月17日球隊擊敗台北戰神後因傷球季報銷，不過有達到爭取年度數據獎項出賽的17場門檻，總透過穿針引線的功力串起海神進攻路線，本季累計送出216次助攻，個人在T1 3個賽季共計803次，使得競爭者們望塵莫及，最終本季以平均每場12.7次助攻，二度榮膺摩曼頓年度助攻王。

T1聯盟2023-24賽季年度抄截王克羅馬。（T1聯盟提供）

T1聯盟2023-24賽季年度籃板王威廉斯。（T1聯盟提供）

T1聯盟2023-24賽季年度阻攻王庫薩斯。（T1聯盟提供）