蔡英文總統30日接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」，重申臺海和平對國際社會的重要性，期盼持續深化臺日關係，攜手實現「自由開放的印度太平洋」願景。鈴木回應，自民黨青年局會承繼臺日之間穩固的友好關係，也會扮演負責任的年輕世代政治人物的角色，讓臺日關係的發展更上層樓。

日本自民黨青年局長鈴木貴子今天率領參議員藤井一博、友納理緒、眾議員金子俊平、山本左近、日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豐等人，由外交部長吳釗燮、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「臺灣日本關係協會」祕書長范振國陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示， 日本自民黨的好朋友都會固定訪問臺灣，臺日之間有如此良好的互動，是青年局所建立起的傳統。鈴木貴子在上任局長後首次率團來訪，以行動表達對臺灣的支持。鈴木局長是自民黨青年局第二任女性局長，具有女性參政的積極意義。

這個月初臺灣發生花蓮震災，日本岸田文雄首相第一時間就為臺灣加油打氣，日本政府也捐款協助災後重建工作，她知道自民黨的朋友們，都很關心震災的重建工作，也發起募款活動。

她說，過去這段時間，臺灣民眾到日本旅行也都會看到援助花蓮的募款箱，感受到日本不分官方或民間對臺灣的關懷。目前，募款金額已經超過1億新臺幣，並且持續增加，她要特別代表臺灣人民感謝自民黨及日本各界友人，展現對臺灣的真摯情感。

這個月舉行的美日峰會、美日菲峰會及G7外長會議，日本和其他成員國都發表聲明，重申臺海和平對國際社會的重要性。蔡英文強調，未來，臺灣也會繼續和日本，及全球的民主夥伴，一起守護區域的和平及繁榮。

她表示，無論是區域的和平穩定，或是臺日友好的情誼，都需要每一代人的共同努力。相信青年世代的參與，不僅能將累積的成果傳承下去，也能帶來創意和活力。她期待自民黨青年局能夠和臺灣更多民間組織合作，不僅深化臺日關係，也讓臺灣和日本攜手實現「自由開放的印度太平洋」願景。

針對蔡英文感謝日本政府與國民對4月3日花蓮地震捐贈善款或提供援助，鈴木在致詞時表示，以往日本發生災害時，蔡英文總統都會在第一時間，在社群媒體以日文向日本國民表達慰問之意，「相信這些溫暖的舉動也觸動了日本人民的心」。

她認為，臺日非常堅韌、深厚情誼的最佳證明，就是4月3日花蓮發生地震的隔天，自民黨青年局即呼籲各界捐款，之後包括日本47個都道府縣、所有自民黨地方黨部、幹部及歷屆局長都捐贈善款。

鈴木表示，今年1月1日，日本石川縣能登半島發生強烈地震，臺灣也在第一時間伸出溫暖的援手，並且提供許多協助，這些都顯示臺日關係穩固，也是人跟人、心跟心相互連結的最佳證明。

她說，任何訴諸於武力的威脅都是不受容許的，蔡總統曾經說過，文攻武嚇或言論威嚇都不見容於國際社會，不論發生任何狀況，我們都必須要互相尊重，她肯定蔡英文這些強而有力的訴求充滿溫暖，也是所有未來國家領袖應具備的特質。

鈴木強調，未來，自民黨青年局會承繼臺日之間穩固的友好關係，也會扮演負責任的年輕世代政治人物的角色，讓臺日關係的發展更上層樓。她也代表自民黨向總統呈遞花蓮地震賑災款目錄，表達對臺灣的關心與支持。