五月報稅季即將進入高峰，今年各家銀行除了祭出現金回饋及提供繳稅分期0利率外，不少銀行綁定行動支付，還能享回饋。主計總處公布今年第一季平均CPI年增2.34％，仍逾2％警戒線，在通膨與升息夾擊之際，繳稅不妨利用信用卡結帳日的時間差，延長繳款期限，還能賺回饋。

今年台新銀行為新戶繳稅提供最佳選擇，台新GoGo卡活動期間內無論房屋稅、綜所稅一次付清達1,000元以上享10％刷卡金，回饋上限1,000元。活動期間透過台新行動銀行APP刷台新卡繳綜所稅，享2％ LINE POINTS回饋，加碼再抽稅單金額50％ LINE POINTS。

玉山銀行主打「全支付」族群，玉山信用卡綁定全支付繳綜所稅最高享1％回饋，且免手續費。而針對刷卡分期族群祭出綜所稅不限金額享6期0利率；若要賺取現金回饋，玉山熊本熊卡新戶享繳稅0.5％現金回饋，玉山Pi拍錢包信用卡新戶享最高1,650 P幣及繳稅0.5％現金回饋。其他卡別綜所稅未滿100萬元享0.2％ 現金回饋，綜所稅100萬元以上享0.3％現金回饋。活動詳情請見官網。

第一銀行今年針對綜所稅10萬元以上族群且無分期付款者，仍有綁定指定行動支付（台灣Pay）每筆送200元刷卡金，理財客戶享 0.3％回饋，一般客戶享0.2％回饋，皆有回饋上限額度。iLEO新戶則不限金額且無分期付款享加碼0.5％回饋，每戶上限300元。分期族群可參考綜所稅單筆滿1萬元享6、12期0利率，18、24期享1.88％利率。

台北富邦銀行祭出全卡友不限金額皆免手續費，分期稅費享 3、6期利率4.5％，若12期則享6％優惠利率。

國泰世華銀行，今年若要賺回饋僅限財富管理VIP單筆綜所稅額滿30萬（含）以上享0.38％小樹點回饋、滿100萬（含）以上享0.4％小樹點回饋。分期族群可參考單筆稅額3,000元至100萬元（不含）享6期0利率，100萬（含）以上享12期0利率，另提供18、24期享0.5％優惠利率。

永豐銀行刷幣倍卡最高享0.15％刷卡金、DAWAY卡享6期0利率，針對理財會員（永傳及永富）或指定世界卡最高享 0.38％刷卡金，相當於最高回饋25萬刷卡金或是最高享12期0利率二選一。提醒永豐卡友若要分期，單筆繳稅額須滿1,000元。

匯豐銀行今年祭出全卡友刷稅額達1,000元以上，享1.88％ 分期利率且免手續費，任選3期、6期、12期、18期、24期、最高 30期。若為匯豐卓越理財尊尚貴賓獨享，稅額達1,000元刷匯豐信用卡繳綜所稅享9期0％利率且免手續費。

聯邦銀行推出全卡別單筆稅額滿6,000元享3期0利率且免手費，若要賺取繳稅回饋，可使用聯邦LINE Bank聯名卡，一次全額繳清獨享活動登錄再加碼現金回饋0.3％，累加原權益一般消費2％回饋，總加2.3％高回饋（含原國內一般消費2％回饋無上限，加碼0.3％，每戶回饋上限5,000元刷卡金）。針對桂冠級以上之聯邦財管客戶持聯邦卡繳綜所稅，不限卡別，單筆滿10萬元免登錄享0.1％現金回饋（每戶最高回饋1萬元）。

中國信託銀行針對全卡別提供綜所稅3期或6期分期0利率活動，單筆稅額500元以上享12期3.88％或24期6.88％優惠利率。若想選擇現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1％回饋無上限優惠。

若想趁稅季刷卡累積里程，可參考以下卡別。中國信託提供中華航空聯名卡、ANA聯名卡繳稅每300元回饋1哩，回饋無上限；另外，針對高稅額族群，刷任一中信卡單筆稅額達1,000萬元至1,999萬元，再加碼華航或ANA哩程6萬哩，單筆稅額滿2,000萬元，則享華航或ANA哩程16萬哩回饋。若以稅額2,000萬為例，刷中華航空聯名卡繳稅享回饋6.6萬哩，再加碼16萬哩，累加達22.6萬哩（相同於1張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線豪華經濟艙來回機票，價值約32萬元），換算回饋率最高達1.6％。

市場高度關注的玉山銀行星宇航空聯名卡，針對稅額每200元回饋1 哩（上限10萬哩），回饋率最高約0.43％，最高等同於可飛亞洲線來回一趟。若綜所稅額2,000萬元（含）以上再加碼贈35,000哩（等同免費再贈一張亞洲來回機票）。

若無新申辦信用卡計畫的卡友們，仍可以留意手邊持有的信用卡有無各家銀行祭出0.2～2.3％回饋。

Money101公關副理張書敏建議，使用信用卡繳稅固然有許多回饋，但仍有名額和登錄期限的限制，以及回饋最高限額，消費者務必在繳稅前先釐清各項規定，以免錯失領取優惠的機會。