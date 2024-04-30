貫徹永續循環，南寶（4766）轉投資瑋傑科技，切入可將廢塑膠再利用成燃料的循環經濟領域。瑋傑因台南善化廠產能已幾乎滿載，近期高雄路竹新廠落成啟用並取得廢塑膠再利用許可，在新產能逐步開出之下，產量與營收可望持續提升。

南寶表示，2022年投資瑋傑科技，持股23％；瑋傑科技目前協助南寶回收碳纖維製程相關廢棄物，有助於南寶提升廢棄物回收再利用率，減少垃圾掩埋量和焚化帶來的環境問題，將廢棄物製成高減碳固體再生燃料(SRF)，也協助下游廠商提升減碳效益，邁向淨零，達成碳中和的目標。

瑋傑科技將廢塑膠及其混合物回收後再製成燃料，藉由添加獨家發明專利配方，從原料、製程到產品皆保持潔淨，成為符合空汙標準的高減碳固體再生燃料(SRF)。瑋傑科技並可將此優質回收再製燃料，供應鍋爐廠及汽電共生廠取代煤炭以用來發電及產生蒸氣，達成廢塑膠回收處理、控制汙染、減碳和生電四大綠色永續目的；比燃煤相較，客戶端的成本甚至更低。

瑋傑科技董事長陳一義指出，產出的高減碳固體再生燃料(SRF)，熱值高於高熱煤，代表燃燒時產生的熱量較高，有較好的發電量。

此外，產品硬度需要有適合的結實度才能有好的燃燒效率；瑋傑科技SRF目前出貨品質含氯量控制在＜0.05％，遠低於國家最高級標準。

瑋傑科技高雄路竹廠已向經濟部申請D類個案再利用，所能處理的廢棄物種類持續增加中，並持續招募人才。