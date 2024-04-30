人體模特兒這個職業存在已久，裸體或非裸體都是很常見的情況，讓藝術家對人體比例進行真實觀察和創作。網紅團體「反骨男孩」近日就邀請裸模芸希分享自身經歷，她坦言不介意自己的身體被人看，她認為：「展現身體是一種藝術，自己也喜歡被人看」。

反骨男孩近日邀請人體模特兒芸希擔任素描模特兒，並以一問一答方式讓觀眾更加了解裸模這個職業，芸希解釋通常會有指導老師，告訴模特兒要擺的動作，之後她脫下外袍，上身僅穿著隱形內衣，擺出姿勢讓反骨男孩成員作畫，酷炫結巴表示：「我必須說我第一時刻的感覺，我會想要先欣賞一下身體，才能開始作畫。」

芸希也為了這次的拍攝，特地進行「248斷食」，讓身體可以更有線條，她透露自己在24、25歲左右，曾當過3次裸模，但它不是一個很長期的工作。她透露自己的三圍是32E/24/32，身高175公分、體重50公斤，最滿意的部位原本是腿，現在則是胸，芸希直言：「因為我的腰很短，拍坐姿的時候就不好看，因為沒有腰線」。

孫生被問到能不能接受自己的女友做這份工作時，他表示還是會擔心，反問：「每個來畫畫的人，都是認真畫畫的嗎？」芸希表示自己遇到的，都是由畫室的專業老師去找專業模特來給學生畫的，觀察從骨骼到肌肉等身體差異。

不過由於傳統社會普遍不能接受這份工作，芸希的家人並不知道她有在當裸模，她坦言：「如果我家人知道，他們會大發雷霆」，而被問到如果男友不能接受她的工作時，她會怎麼選擇，芸希自信表示：「既然是互相喜歡，他應該就要能接受我的工作，而不是改變我，就像我也不會改變他一樣」。