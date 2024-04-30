美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），自去年起到各地舉辦「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」。寵粉的她，在澳洲場的演唱會總有一個特殊環節，就是每當演唱到歌曲《22》時，都會挑選一名現場觀眾並贈送「22 帽子」；而今年2月一名罹患腦癌的9歲女孩Natalie Oliver幸運被選中，但近期Natalie Oliver卻傳出離世消息。

罹患腦癌的Natalie Oliver因被判定即使經治療後，也只能短暫延長壽命，所以便向基金會許願，希望可以在演唱會上拿到帽子，而她自己也拍下一張舉著「Taylor，我能拿到22帽子嗎？」紙條的照片，號召親友轉發，希望泰勒絲以及其團隊能看到。最後她成功在演唱會上拿到帽子，當時泰勒絲先深深一吻了女孩的手背，接著將帽子扣在對方頭上並說道：「謝謝妳來，我愛妳」，當時這一幕感動了許多人。

Taylor Swift küçük hayranına harika bir akşam yaşatıyor 🥰👏



via Natalie Oliver pic.twitter.com/nysiPMw2lW — selin (@Selin_seki) March 30, 2024

怎料，短短兩個月，就傳出Natalie Oliver病逝消息。她的父親已經發文證實「我的天使，妳是如此堅強、如此勇敢、如此美麗……」接著悲痛說道：「請不要忘記我，請讓我知道妳現在過得很好，晚安寶貝，我愛妳－爸爸！」，其他粉絲得知都感到十分不捨，但也認為，還好Natalie Oliver在生前，有接到泰勒絲親手贈送的禮物，完成最後心願。