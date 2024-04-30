嘉義縣消防局第二大隊，31歲翁姓隊員2021年在仁義潭進行潛水訓練時溺水死亡，安全教官日前獲判不起訴處分，家屬表態將聲請國賠。由於翁員生前曾考取潛水證照，並維持固定健身習慣，常訓成績甚至名列局裡第一，因此溺斃消息在當時傳開後掀起爭議。對此，一名踏入消防界長達20多年之久的資深消防員對訓練方式提出疑慮，「站在消防員的角度，我認為有進步的空間。」

事實上，消防署於2014年引進公共安全潛水技術，是一套符合外勤軍、警消，或是海巡的打撈技術，目前已於部分縣市正式推行。該名資深消防員表示，嘉義縣當時進行的潛水複訓，訓練方式或模組是否符合上述訓練內容，或許不得而知，但根據一般訓練，局裡往往將考慮的因素不外乎：公共安全的潛水標準操作訓練、學員的安全，並依據當學員發生危險狀況時，能否第一時間發現，並進行黃金救援。

「是否有完善的訓練裝備？教官團訓練計畫的擬定是否完善？」消防員進一步說明，消防局早期確實使用休閒潛水的技術進行培訓，不過下令消防人員去做休閒潛水訓練中從沒教過的內容，顯然不符合標準、邏輯；該舉動更能稱得上完全忽略消防潛水人員的安全性，也因此後來陸續推廣公共安全潛水技術，但有些縣市礙於各種考量，仍遲遲不願扎扎實實的在地方消防培訓該技術。

回顧翁員事發時的訓練環境，所處位於仁義潭水庫，消防員認為，水庫中的水溫差非常大，不排除造成心因性猝死的可能，並詳細指出，深水存在溫差層，會隨著水深的增加，溫度逐漸降低，「以水庫為例，表面水層有照射到陽光，水是溫暖的，但越水下溫度就會越低，加上水庫的水幾乎沒有在流動，所以溫差層的感受會特別明顯。」

翁員憾事發生後，嘉義消防局當時表示將針對潛水訓練進行調整，未來全數回歸督訓科統籌，訓練同時採漸進方式，依消防員的訓練時數、救援氣瓶數等，施以不同領域的訓練，場域從游泳池一路漸進到清晰深域、清晰海域、轄區水域熱區，如仁義潭，東石，曾文水庫等。