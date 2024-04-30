台積電是不少人心中的夢幻職業，但有一名網友表示他待了將近2年，卻發現什麼都學不到，加上台積電創辦人張忠謀的一次發言，直指員工的職涯規劃是員工自己的事情，讓他難以認同而辭職，並直呼「離開台積電12年，我完全不後悔」。這篇PO文引發討論，有網友則回應，他在台積電工作12年，年薪從不到150萬元，一路成長到700萬元，不後悔進台積電工作。

該名網友說，他2012年進入台積電工作，當初年薪不到150萬，跟外面比起來實在好不了多少，但是這10多年台積電的發展，遠遠超乎所有人的想像，公司的股價更從80元飆漲至800元。

該名網友分享，在2015~2016年時，台積電的目標是如何甩開三星，2019年目標則變成如何超越英特爾，他透露自己薪資從150萬不到，快速成長到現在700萬元，並直呼「沒有後悔當年進台積，之前登出覺得外面找到一片天的也祝福，人生不是只有工作，對得起自己最重要。」

其他網友則表示，「花12年做到部門經理真的人中之龍」、「早期有拿到股票分紅的，我相信現在年收入高很正常」、「在台積電還有很多好處，貸款利率好談，額度也好談」、「朋友比你少一些，但薪資成長真的可見，不過不是每個人都拿得到這水準」。

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