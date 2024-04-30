民眾常到全聯採買並在社團分享好物，有位女網友日前買了一款在網路上頗受好評的「老麵黑糖饅頭」，原本打算1包分2天吃，沒想到1天就吃光，直呼下次要囤多一點；內行網友表示，這款饅頭不好買，常常撲空沒買到，所以只要架上有補貨就會掃好幾包，她大讚吃起來Q彈香甜像剛出爐，是全家都喜歡的美食。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，賣場一款老麵黑糖饅頭在網路討論度高，她前幾天終於買到，原本打算1包分2天吃，沒想到1天就吃光光，原PO驚呼「原來這麼美味，下次要買多一點。」

該款饅頭在全聯賣95元，1包裡面共有6個，許多網友大讚吃起來香甜、口感Q彈就像剛出爐，已經回購好幾次；還有同好表示，全家大小都很喜歡，大約2、3天就吃掉1包，每次去全聯都想買，不過很常撲空，所以只要看到架上有補貨，一定會掃好幾包；另有網友哀號「已經很難買了，別再推了。」

冰箱備有饅頭，肚子餓拿出來蒸一蒸方便果腹，過去有網友在社團詢找好吃的饅頭，除了老麵饅頭相當受歡迎之外，其他人也點名義美南瓜堅果饅頭、奇美饅頭、淡水林家等；也有網友推薦台糖的包子，直呼原味跟筍香都好吃，雖然貴了一點，但吃過之後就不會想買別家的包子了。