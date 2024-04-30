Niseko「抹茶巧克脆果仁雪糕」5月9日前於全聯推優惠價115元。（台隆集團提供／朱世凱台北傳真）

正逢日本採收新茶、製作抹茶的季節，不少品牌把握商機推出各式抹茶新品，雀巢今年再度和星巴克聯手推出期間限定「抹茶拿鐵」，未來也將推隨行咖啡禮盒並附上星巴克玻璃杯；Niseko乳雪糕則與日本百年抹茶職人六兵衛聯名，推出「抹茶巧克脆果仁」，在全聯購買還有優惠價。

雀巢攜手星巴克打造「星巴克®特選系列 抹茶拿鐵」，嚴選日本直送的優質抹茶粉，完美呈現新鮮抹茶粉所沖泡出來才有的細緻泡沫，目前多家電商平台都可購買，實體通路也將在5月陸續開賣；雀巢也預告，將在6月底推全新的「星巴克®特選系列 夏日家享隨行咖啡禮盒」，禮盒內含星巴克抹茶拿鐵外、還有香濃巧克力味的摩卡風味咖啡，禮盒更附上星巴克玻璃杯一個，不用出門也能複刻星巴克門市的體驗。

Niseko乳雪糕與六兵衛聯名的「抹茶巧克脆果仁」療癒系雪糕，以日本百年製茶工藝嚴選上等抹茶，混搭北海道十勝乳源製成濃醇綿密的抹茶雪糕，外層包裹薄脆杏仁巧克力，於口中勾勒出苦甜豐富層次，即日起全聯福利中心限定，售價128元／盒；5月9日前限定優惠價115元／盒。