藝人何宜珊在台視8點檔《追分成功》飾演「芯彤」，劇中董季鑫飾演的前男友「汪世賢」分手之後心有不甘，跟蹤她多日又帶著花束當街下跪，希望挽回感情；何宜珊企圖脫身，反而激怒對方，前男友突然獸性大發，將何宜珊壓在牆上企圖強吻，並扯開衣服鈕扣，幸好王盈凱飾演的「順哥」及時趕來，順利解救。

排練過程導演向何宜珊確認是否能夠接受撕開鈕扣的尺度，何宜珊大方表示：「服裝師已經將扣子鬆開，裡面也有穿了兩件小可愛，沒有問題！」何宜珊看到劇本就好緊張，因為沒有拍過這樣的內容。而董季鑫第一次演恐怖情人，對何宜珊暴力相向時，露出詭異微笑，讓何宜珊不禁表示：「他笑起來有邪氣，真的好適合演變態，現在看到他會有點害怕。」

何宜珊劇中遭前男友糾纏。（台視提供）

何宜珊前一天還先跟未婚夫報備，她甜笑說：「他不會介意我的工作內容，但我想還是需要讓他知道一下。」沒想到未婚夫得知後，自願報名到現場當替身，讓她哭笑不得說：「不好吧！這樣情緒可能會不太對。」

何宜珊劇中遭前男友糾纏。（台視提供）

劇中董季鑫將何宜珊怒推倒在地，前後拍了5、6次，何宜珊邊摔邊後退，她氣喘吁吁地說：「真的會累！有點體力不支，我還是適合文靜一點的場面。」在掙扎的過程，導演發現何宜珊其實力氣很大，開玩笑說應該可以把直接把對方撂倒。何宜珊笑說：「但我的角色是柔弱的小女子。」

何宜珊劇中遭前男友糾纏，幸好王盈凱應許救美。（台視提供）

何宜珊說，她跟王盈凱都是舞蹈系出身，彼此很有話題，相處起來愉快，經常會分享動作戲秘訣，如何保護自己又看起來打得很厲害。王盈凱表示自己也很緊張：「以前都是我製造麻煩給人家有英雄救美的機會，現在換我反而會緊張，擔心沒有表現好，搞不好是芯彤要來救我。」他以前當武行時，曾和柯叔元對過戲，「以前就是被他打的那個人，從那時候就一直和叔元哥學習，如何拍打戲還要兼顧表情。」