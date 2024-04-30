斗六市長林聖爵（左二）、斗六市代表會副主席黃尤美與絲瓜農一起推薦斗六翠玉絲瓜。（周麗蘭攝）

斗六市公所將於5月11日舉辦斗六絲瓜節，請來知名廚師煮1000份免費絲瓜粥。（周麗蘭攝）

斗六市三光里種的翠玉絲瓜全台夙負盛名，拍賣價格都很好，最近一周連續下雨，授粉成功率降低，進入盛產的絲瓜價格反而上漲，5月會更貴，俗話說「愈貴愈好吃」，斗六市公所將於5月11日舉辦斗六絲瓜節，請來知名廚師煮1000份免費絲瓜粥，讓民眾嘗嘗「貴森森」的感覺。

斗六市的翠玉絲瓜面積約68公頃，集中在三光里，該里土壤肥沃、水源乾淨，絲瓜農細心栽培，口感特別鮮甜、顏色翠綠，久放也不變黑，很受餐廳業者喜愛。

斗六的翠玉絲瓜目前有2個產銷班，大多運往台北果菜市場拍賣，今年絲瓜價格好，目前頂級品1公斤40元至45元，讓許多家庭主婦下不了手。上周梅雨鋒面報到，斗六市接連下雨，使得絲瓜產量雪上加霜。

產銷班長劉謹瑜說，下雨使得蜜蜂或人工授粉無法順利進行，估計到5月中旬，絲瓜產量會只剩3成，價格可能會飆更高。

去年3月間則因氣候乾旱缺水，絲瓜花授粉失利，每公斤拍賣價格站上1公斤70元天價。

斗六市長林聖爵表示，絲瓜是很普遍的蔬菜，很多人都在家裡吃絲瓜粥，但三光里種的絲瓜特別清脆好吃，5月11日絲瓜節當天會現採，邀請知名大廚煮絲瓜粥，絕對有不一樣的風味，希望大家都來品嘗絲瓜既平凡又美好滋味。

斗六市代表會副主席黃尤美說，斗六翠玉絲瓜很甜美，行銷到全台各地價格都很好，所以要繼續推廣，希望斗六絲瓜產業蓬勃發展，讓絲瓜農收入更好。

林聖爵說，5月11日在斗六膨鼠森林公園舉行絲瓜節，有小朋友最愛的YOYO姐姐、滾大球活動、絲瓜盆栽手作活動；除了1000份絲瓜粥可免費品嘗，還有各式限量的絲瓜料理包括絲瓜金針菇、清蒸絲瓜、金沙絲瓜、絲瓜蛤蠣、蛋炒絲瓜等。