最近一項研究顯示，即使有些人的基因遺傳比較容易早逝，但健康的生活方式仍能幫助他們對抗這種風險。其中遵守「1不3要」原則，便有助於延長壽命。

CNN報導，《實證醫學雜誌》（Journal BMJ Evidence Based Medicine）一項研究指出，健康的生活方式與長壽息息相關，研究蒐集了35萬名有歐洲血統受試者的基因數據，還有他們的遺傳、教育、社會經濟狀況和疾病史等資訊。

研究人員除了參考每個人的基因風險，還會依據他們生活是否健康來評分，接著平均追蹤13年，看看他們的壽命是短、中還是長。而研究顯示，無論遺傳風險如何，如果生活方式不健康，每個人早逝的可能性都會增加78%。此外，具有遺傳風險的人，可以透過健康的生活方式，最多將壽命延長5.5年。

研究人員也透露避免早逝風險的4大要素，分別是「不吸菸」、「定期從事體力活動」、「充足的睡眠」、「健康的飲食」，若能把握這4大原則，將有助於延年益壽。

該研究將充足的睡眠定義為每晚7到8小時，而健康的飲食方式可以參考「地中海飲食」，這種以植物為基礎的飲食方式，鼓勵人們食用水果、蔬菜、全穀物、豆類、種子和橄欖油，並很少使用紅肉。

此外，報導也建議嘗試制定運動計畫，但失敗的民眾，可將運動視為日常生活的一部分，先從簡單的做起，並選擇喜歡的活動來鍛鍊身體。

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