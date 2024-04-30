桃園市消防局現有13台無人機和67名消防員有無人機證照，目前也向民力招兵買馬，今年9月將於搜救大隊成立義消無人機分隊。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局現有13台無人機和67名消防員有無人機證照，目前也向民力招兵買馬，今年9月將於搜救大隊成立義消無人機分隊。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

0403花蓮大地震土耳其無人機隊挺進災區空拍偵蒐建功，不分黨派議員也催生桃園無人機隊，除偵查外，重型無人機還能救災甚至載運物資，消防局長龔永信指出，現有13台無人機和67名消防員有無人機證照，目前也向民力招兵買馬，今年9月將於搜救大隊成立義消無人機分隊，不同於警消機動出勤，義消主力將在山難等長時間作戰。

議員黃婉如說，0403花蓮大地震突顯無人機跟搜救犬2個無名英雄，桃園消防局現有13架無人機，除了第三消防大隊有4架，其他3個大隊各有3架，並有67名「飛手」，但對比全市1747名消防員比例過低，她認為要有備無患，要求打造無人機桃園隊，讓更多消防員考取無人機操作證，她也認為全市僅南亞跟銘傳2校有無人機考照場域，學校無法恣意進出，專業場地訓練受限，力促市府增設更多無人機訓練場域。

議員陳美梅和簡志偉都提到無人機可深入危險處，回傳第一手災害現場影像資訊，讓消防員值勤更安全，也更有效率挽救民眾生命財產，甚至可以負重，深入災區進一步運送物資，比車輛機動性更高，迅速達成任務，建議增加山區運用訓練。議員詹江村直指工研院研發大型無人機可載重達30公斤，美國大型無人機負重更驚人，且飛到30層樓高都沒問題。

議員張曉昀和魏筠也提到，市長張善政自詡是科技市長，應善用科技協助救災，更該與時俱進，更廣泛運用。

龔永信說，桃園13架無人機皆由考試合格的67名消防飛手操作，像是去年虎頭山會稽掩埋場火警，光從垃圾表面看不出狀況，但透過無人機配備的紅外線熱顯像儀查探，可偵測出垃圾底層一片通紅、溫度非常高，有助現場指揮官了解和提前防範火勢延燒，至於災情偵查以外的物資投遞等運用，會再研究擴增運用。

龔永信提到，今年9月也將在搜救大隊成立無人機義消分隊，針對現有義消有興趣者和無人機玩家廣發英雄帖，不同於警消機動出勤救援，義消將主攻山難或水域等需要長時間作戰的搜救。民力科指出，目前已招募20人，其中6人尚未取得相關證照，將由一搜分隊統籌管理，現已採購4架無人機，為載重2公斤以下協尋為主，正辦理認證及註冊程序，明年會再成立1個無人機義消分隊，達到南北區各1隊。