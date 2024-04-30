消息傳出後，匯豐在香港下午時段的股價明顯揚升，目前上漲1.1%，為66.3港元。

匯豐說，已經啟動尋找繼任者的程序。

奎恩已經領導匯豐五年，他將繼續擔任CEO，直到繼任者上任為止。奎恩已經同意到明年4月30日前的12個月都會留任CEO，以支援該過渡時期。

據了解，財務長Georges Elhedery很可能是CEO職位的主要內部人選。

奎恩說，現在是他個人生活和商業生活之間，取得更好平衡的最佳時機，他打算繼續從事投資組合的事業。

奎因於1987年加入匯豐，在前任CEO意外被免職之後擔任臨時執行長，並於2020年3月被任命為該行執行長。

在他任內，匯豐面臨新冠疫情挑戰，以及地緣政治的緊張情勢，(匯豐的主要市場在中國)，他也發揮了關鍵作用。

奎恩上任CEO之初的主要任務之一，就是提高股東回報，他試圖透過減少該行在非獲利市場的業務、宣布裁員，同時加速執行轉向亞洲的戰略，來實現此一目標。

在他任CEO期間，匯豐股價上漲了約30%。

匯豐同時公布業績報告，今年1~3月的季度稅前利益為127億美元，低於前一年同期的129億美元，年減1.55%，但高於分析師預測的126億美元，主要是該行正在努力應付亞洲擴張帶來的成本壓力，以及通膨壓力。

匯豐也公布了價值30億美元的股票回購計畫。