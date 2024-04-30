高雄長庚大學教授、台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）肝癌召集人盧勝男表示，我國肝癌存活時間逐漸延長，主要歸功於早期診斷和適當治療。（王家瑜攝）

肝癌國人癌症死因第二位，佔所有癌症死亡人數的15％。我們常說「喝酒傷肝」、「熬夜爆肝」，卻忽略了高達8成的肝癌患者有慢性B、C型肝炎感染。衛福部國健署提醒，肝炎拖延不得，一旦變成慢性肝炎，後續恐演變成肝硬化，最後引發肝癌！

國健署長吳昭軍指出，肝癌是國人癌症死因第二位，如果連同肝硬化、慢性肝病，每年造成1.1萬人死亡，對國人生命威脅嚴峻。國內有8成肝癌患者都是慢性B、C型肝炎感染，卻因為沒有症狀，而容易忽略定期追蹤及治療。

目前國健署補助提供45到79歲民眾，免費終身一次B、C肝篩檢服務，原住民則提早為40到79歲。國健署癌症防治組長林莉茹提醒，就算肝指數正常、身體沒有不適，只要有肝炎就要定期回診，目前健保補助B、C型肝炎患者每6個月一次、肝硬化患者每3個月一次超音波檢查。

高雄長庚大學教授、台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）肝癌召集人盧勝男表示，我國肝癌存活時間逐漸延長，2011年存活中位數是2.3年，2019年則是3.4年，8年來增加了1.1年，主要歸功於早期診斷和適當治療。

盧勝男說，國內新診斷肝癌有45％是早期，除了要找到高危險群之外，還要有好的篩檢工具，包括影像學檢查和血清標記。國際研究發現，超音波檢查發現小型肝癌的敏感度為60％，而台灣的數據更高；有42％的早期或極早期肝癌患者可驗出血液中的胎兒蛋白（AFP）偏高，另外2020年起健保有限度給付異常凝血酶原（PIVKA-II），都是幫助早期發現的利器。

吳昭軍指出，世界衛生組織（WHO）訂定2030年消除病毒性肝炎的目標，台灣希望能在2025年提早達標，過去我們從B肝疫苗、C肝新藥等面向著手，現在也呼籲符合資格的民眾，都能盡速完成終身一次免費肝炎篩檢。