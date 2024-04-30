台北市教育局攜手全國唯一設有電機電子群特教專業技能班內湖高工，透過產官學合作模式媒合景文科技大學及技嘉集團，30日舉行產學合作備忘錄簽署。（劉瑋晴攝）

為提供特殊教育學生更完善的教育輔導與職業技能培訓，台北市教育局攜手全國唯一設有電機電子群特教專業技能班內湖高工，透過產官學合作模式媒合景文科技大學及技嘉集團，30日舉行產學合作備忘錄簽署暨「微電腦修護科」成發，教育局主任秘書廖文靜表示，未來將規畫表揚友善特教生之楷模廠商，激勵企業投入承擔社會責任行列。

教育局110學年度攜手內湖高工創立「微電腦修護科」。「微電腦修護科」特別設計具有就業傾向的課程，招收15名特殊教育學生就讀，同時與景文科技大學「校中廠」及技嘉集團合作，提供特教學生豐富教學資源和實習機會，透過實際操作並熟練工廠作業產線之技術，培養科技產業所需的基礎修護能力，截至目前已成功輔導近7成學生考取專業技術士證照。

台北市教育局特訂定「台北市高級中等學校辦理身心障礙學生專業技能班實施計畫」積極設立高中特教專業技能班，112學年度計有大安高工機械修護科、松山家商銷售事務科、南港高工汽車修護科、內湖高工微電腦修護科、惇敘工商汽車修護科、稻江護家美容造型科、滬江高中餐飲技術科，共計7校7科。

台北市教育局主任秘書廖文靜表示，台北市將持續與業界合作提供特教學生實習及就業管道，透過設置以就業為導向之專業技能班，提供具職業潛能之特教生學習一技之長，畢業後順利進入職場工作，未來將持續精進推動專技班成功模式，讓更多特教學子透過專技班產學合作模式提升就業競爭能力。