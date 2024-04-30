電價4月1日調漲11％，立法院今天進行凍漲電價提案表決，結果以59比50通過凍漲案。 對此經濟部表示，尊重國會的決議跟關切，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果，也就是4月電價依決議，仍須照常調漲。

該部指出，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理及後續子法，明定主管機關經濟部據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，因此辦理電價審議事宜，必須依法行政。經濟部強調，既然4月已做出漲電價決議，台電仍會照常實施。

經濟部也懇請國人支持台電，說俄烏戰爭造成的國際燃料價格飆漲，世界各國都大漲電費，台電發購電燃料成本已連續兩年高達6000億元以上，比俄烏前確實翻倍大增。

因此目前電價成本仍高於電價，若無法調整，不僅有全民補貼用電大戶的問題，更讓台電經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3826億元，若電價不調整，2024年將再虧損2124億元，對確保穩定供電、投資電網強韌等業務，將有極為不利的影響。