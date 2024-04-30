高雄大遠百連鎖遊樂場「追風奇幻島」，疑似器材疏於管理及保養，獨木橋軟墊磨損，網繩迷宮的繩索也脫落，害邱姓男童撞到額頭撕裂傷、蔡姓女童跌倒時頸部挫扭傷，高雄地檢署認定場地管理者邱姓男子疏於檢測有責，依過失傷害罪起訴。

「追風奇幻島」為全台連鎖室內遊樂場，各分館設有大型球池、闖關遊戲、沙海、積木、繩網迷宮等設施，是孩子玩樂放電、家長休息的好去處，親子1大1小入場票價約200元，可暢完一整天。

2023年7月9日中午，邱姓父親帶著5歲兒子進場遊戲，邱童不慎跌倒，前額直接撞擊無包覆緩衝的獨木橋，導致挫擦傷及撕裂傷，所幸緊急送醫包紮後無礙。

該月23日，林姓母親帶著6歲女童入場遊玩，女童攀爬網繩迷宮時，一腳踩空，不慎從縫隙間跌落，造成頸部扭挫傷，送醫後無礙。

邱男、林女不滿器材疏於維護，明顯有瑕疵，造成孩子遊玩時受傷，事後報案提告。

檢方認為，邱男身為遊戲場管理者，應確實保養、維修遊樂設施，若有明顯不安全情事，應立即公告停止使用，經查獨木橋軟墊確實已磨損，網繩迷宮的繩索也脫落出現縫隙，邱男竟疏於檢測，導致2童遊玩時受傷，偵結依過失傷害罪嫌將邱男起訴。