盛群第一季吃下單季虧損，每股虧損0.2元，總經理蔡榮宗表示，第二季單季轉盈機會大，且看好營收會出現大幅度季增，目前看到3月代理商已經出現獲利狀況，主要是庫存清理告一段落，財報表現漸漸回歸到產品銷售面，所以第二季持續虧損的機率非常小。法人樂觀預估，盛群第二季營收可望季成長達2成之多，且今年營運將呈現逐季成長。

蔡榮宗指出，盛群3月營收已經出現回溫跡象，4月應該會比3月更好，不僅如此，5月、6月也不會比4月差。盛群去年營運表現保守，主要是受大陸市場疲軟衝擊，惟去年第四季大陸營收占比已經回到約63.7%，現在有關查到大陸華南訂單的需求開始增加，一部分原因是因為已經跌深所致，第一季大陸市場營收進一步回升到68.8%，今年整體大陸市場的訂單金金額也會比去年好。此外，盛群也積極發展印度市場，今年營收有機會成長50%，長期來看，盛群持續耕耘印度市場，未來3年後若將印度營收占比拉到1成的話，會對盛群的整個營收結構更為健康。

蔡榮宗指出，就盛群目前手中訂單來說，血壓、血糖等健康量測等需求相對比較好，健康量測和景氣狀況的連動性不強，且健康量測都是已經有獲認證的產品，故目前健康量測產品算是訂單中占比較高的區塊。消費性產品部份，因為終端客戶和代理商手中庫存已經去化的差不多，故接下來會陸續開始回補。

盛群截至第一季底，平均銷售週轉天數為502天，主要是因為第一季營收過低所致，所以會有毛利率相對高的異常狀況，預計隨著第二季營收回溫，銷售週轉天數應該會明顯下降。法人也推估，第二季營收有機會成長上看2成的幅度。

在晶圓成本部分，蔡榮宗談到，今年晶圓成本的降低主要是在去年底就已經談好的，目前對盛群成本結構已經有慢慢改善，預計下半年會慢慢的對毛利提升的幫助會更明顯。盛群第二季投片量會比第一季增加33%，金額增加卻不到1%，顯示不僅投片數量增加且成本顯著降低。盛群有逾5成的投片是在台灣，主要集中在聯電(2303)。