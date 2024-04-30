許多人會自備保溫杯買飲料，環保又省錢，不過，毒物科醫師顏宗海提醒，若是裝含糖、蛋白質的飲料，容易滋生細菌，最好到定點後，就倒入瓷杯，在1小內飲用完畢，尤其是糖尿病、糖尿病等免疫力較差的患者，若因此喝到帶菌飲料，恐導致腹瀉脫水，有可能併發敗血症、代謝性酸中毒，甚至死亡。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，使用保溫杯或運動水壺，一定要注意選擇無刮痕、安全材質的，有些保溫杯耐熱，若有刮痕遇高溫時，雙酚A還是會釋出，食用恐影響生殖功能。

林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈上「聚焦2.0」節目也曾指出，檢驗機構德國杜芙萊茵研究曾發現，將豆漿放入保溫杯，短短30分鐘，細菌就增長30倍。台灣長菌溫度就是攝氏7到60度。」

「你買了拿鐵、豆漿這些含蛋白質與含糖的飲料，放到保溫杯，非常環保，非常好，但要趕快喝掉，不要早上買的拿鐵，中午還沒喝，就會長菌了。」譚敦慈說。

顏宗海指，有些人腸胃炎就醫，事後回想就是下午才喝早上的奶茶或拿鐵，搞到上吐下瀉，建議即使是用保溫杯買飲品，到定點後，仍要快點倒入瓷杯，並在1個小時內飲用完畢，來不及喝，要放入冰箱裡。

此外，有肝硬化、糖尿病、洗腎與癌症患者因免疫力較低，更要注意食用安全，若不慎喝了帶菌的飲品，因此腹瀉脫水，有可能導致敗血症、代謝性酸中毒，「所以，因保溫杯使用不當造成的食物中毒事件，是有可能被低估。」