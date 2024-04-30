日本女團FRUITS ZIPPER由鎮西壽壽歌、月足天音、真中Mana、櫻井優衣、仲川瑠夏、松本Karen、早瀨Noel組成，自前年年底登上台南跨年演唱會，去年4月參與台中動漫節以及台北首場海外單獨公演，今年3月23則到高雄參加高雄櫻花季，短短不到2年已在台從南唱到北，最令他們難忘的莫過於珍珠奶茶和小籠包，希望能很快再來開唱。

繼去年底拿下「第65屆日本唱片大賞」的「年度最優秀新人獎」，夯曲〈我最可愛的地方〉從2022年4月上架後在TikTok總播放突破9億次、MV觀看數超越2000萬次，本月推出首張專輯《NEW KAWAII》首週拿下ORICON公信榜第2名，僅次於宇多田光，5月18、19日連續2天登上日本武道館，出道2年勢如破竹，許下想要登紅白歌唱大賽舞台的心願。

FRUITS ZIPPER首張專輯《NEW KAWAII》以「從原宿走向世界」為目標，在這不只有著多樣文化發信地，且充滿著各式各樣最新流行元素的街道「原宿」中所創造出的《NEW KAWAII》來渲染給全世界，收錄包括〈我最可愛的地方〉、〈開心巧克力〉以及新曲〈NEW KAWAII〉等16首作品。已在各大音樂串流平台上架。